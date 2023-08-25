رئيس إقليم كوردستان يُعزّي وزير النفط العراقي بالحادث المأساوي

شفق نيوز/ بعثَ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، بالتعازي إلى وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إثرة وفاة أبنته وشقيقته بحادث سير مروع وقع جنوبي البلاد.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في برقية تعزية جاء فيها: أتقدم من الأعماق بالتعازي لوزير النفط العراقي، حيان عبدالغني، لوفاة والده ثم ابنته وإحدى شقيقاته في حادث مروري أليم.

وأضاف "أتعاطف معهم واشاركهم الحزن في هذا الوقت العصيب والمصاب الأليم، داعياً الباري تعالى أن يتغمد المتوفين بعطفه ورحمته ويلهم أُسرتهم و ذويهم الصبر والسلوان".

ولقيت شقيقة وابنة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، مصرعهما بحادث سير مروع على الطريق الدولي السريع ضمن محافظة الديوانية، وذلك أثناء عودتهم من دفن والدهم.