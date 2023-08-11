رئيس إقليم كوردستان يُعزّي رئيس الجمهورية الأسبق بوفاة عقيلته

شفق نيوز/ عزّى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، في اتصال هاتفي رئيس الجمهورية الأسبق فؤاد معصوم بوفاة عقيلته روناك عبدالواحد وعبر عن مواساته و مشاطرته الحزن.

ووفقا للبيان صادر عن رئاسة الإقليم، فإن الرئيس نيجيرفان بارزاني، ابتهل الى الله ان يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة وان يلهم اهلها الصبر والسلوان.

ومن جانبه عبر رئيس الجمهورية الأسبق فؤاد معصوم عن شكره لرئيس إقليم كوردستان على اتصاله وتعازيه .