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رئيس إقليم كوردستان يوجه رسالة خاصة للمسحيين بمناسبة أعياد الميلاد

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-24T12:18:08+0000
رئيس إقليم كوردستان يوجه رسالة خاصة للمسحيين بمناسبة أعياد الميلاد

شفق نيوز/ تقدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الخميس، بالتهنئة لميلاد السيد المسيح.

وقال في بيان، "من المؤسف أن إقليم كوردستان، كسائر أنحاء العالم، وبسبب تفشي وباء كوفيد-١٩، لن يشهد هذه السنة مراسم كبرى للاحتفال بالعيد، لكن لا شك أن قلوب الجميع تحيي وتمجد ذكرى ميلاد السيد المسيح. أرجو أن تحل علينا اعياد والمناسبات القادمة في ظل أوضاع وظروف أحسن وأفضل".

واضاف "وفي هذه الذكرى المباركة نشدد على أن إقليم كوردستان سيظل، كما كان دائماً، مكمن التلاحم والتعددية والتعايش بين كل مكوناته ويبقى البيت الدافئ والوطن لأخواتنا وإخواننا المسيحيين. لقد تجاوزنا جميعنا معاً جنباً إلى جنب الكثير من الأيام الصعبة والمشاكل والأزمات بفضل تلاحمنا ووحدة صفنا وصمودنا وتضحياتنا، وبنفس الصورة سنتجاوز هذا الوضع الصعب والوباء والأزمات، وإن مستقبلاً مشرقاً ينتظرنا".

وقال "نطمئن مواطنينا المسيحيين إلى أننا سنستمر وسنكرس كل جهودنا وإمكانياتنا لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب ضد الإرهاب ومحو آثار الحرب عنها، ليتمكن النازحون منهم من العودة إليها حاملين معهم الأمان والحياة والطمأنينة والازدهار، ولا يضطروا للنزوح عنها مرة أخرى وتكون كافة حقوقهم مضمونة".

 

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