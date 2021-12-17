رئيس إقليم كوردستان يوجه بمساعدة عاجلة للمتضررين من سيول أربيل

شفق نيوز/ أجرى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الجمعة اتصالاً هاتفياً مع محافظ اربيل أوميد خوشناو لمتابعة وضع تلك المناطق في عاصمة الإقليم التي غمرتها المياه بسبب الأمطار الغزيرة، معربا عن أسفه لسقوط عدد من الضحايا والجرحى إضافة إلى الضرر الكبير الذي لحق بعدد من المنازل جراء ذلك.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، إن الرئيس بارزاني أكد على ضرورة أن تعمل الجهات المعنية، والمؤسسات الحكومية بسرعة وعجالة على إنقاذ أرواح المواطنين، والقيام بكل ما يلزم لتقديم المساعدة للمتضررين في أقرب وقت ممكن، وان تستعد المستشفيات لاستقبال الضحايا، وتقديم العلاج لهم.

من جانبه اوضح محافظ اربيل لرئيس الاقليم ما الت اليه الاوضاع وعمليات الاغاثة من قبل فرق الدفاع المدني، مجددا تأكيده على ان المؤسسات ذات العلاقة تتابع الوضع والتطورات باستمرار وهم على استعداد لمواجهة أي طارئ.

ومنذ يوم مساء امس هطلت امطار غزيرة في أربيل استمرت الى صباح اليوم الجمعة مما أدى إلى اجتياح سيول جارفة مناطق في عاصمة اقليم كوردستان لتغمرها المياه ويسقط على اثرها عدد من الضحايا واصابة آخرين.