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رئيس إقليم كوردستان يهنئ "صديقه" الزهاوي بمناسبة تعيينه وزيرا بالحكومة البريطانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-06T13:25:24+0000
رئيس إقليم كوردستان يهنئ "صديقه" الزهاوي بمناسبة تعيينه وزيرا بالحكومة البريطانية

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، ناظم الزهاوي بمناسبة تعيينه وزيرا للمالية في الحكومة البريطانية.

وقال نيجيرفان بارزاني في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، "أتقدم بأحر التهاني إلى صديقي الزهاوي بمناسبة تعيينه وزيرا للمالية في المملكة المتحدة".

وأضاف "أتمنى له كل التوفيق في منصبه الجديد".

و أعلن في بريطانيا عن تعيين ناظم الزهاوي وزيراً للمالية، وذلك بعد استقالة وزيري المالية والصحة البريطانيين بشكل متعاقب في تحركات تعرض مستقبل رئيس الوزراء بوريس جونسون للخطر بعد سلسلة من الفضائح التي أضرت بإدارته.

ونال الزهاوي وهو وزير التعليم الحالي الإشادة ووُصف بوزير اللقاحات عندما كانت بريطانيا واحدة من أسرع دول العالم في إطلاق برامج التطعيم للوقاية من كوفيد-19.

وقصة الزهاوي الشخصية كلاجئ سابق من أصول كوردية عراقية جاء إلى بريطانيا عندما كان طفلا، تميزه عن غيره من المنافسين المحافظين.

وشارك في تأسيس شركة يوجوف لاستطلاعات الرأي قبل أن يدخل البرلمان في عام 2010. وقال الأسبوع الماضي إنه، في مرحلة ما، سيكون “شرفا” لي أن أكون رئيسا للوزراء.

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