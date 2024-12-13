رئيس إقليم كوردستان يهنئ رئيس الحكومة الفرنسية الجديد

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، رئيس الحكومة الفرنسية الجديد فرانسوا بايرو بتسنمه المنصب.

وقال بارزاني في تغريدة تابعتها وكالة شفق نيوز "باسم إقليم كوردستان أهنئ السيد فرانسوا بايرو بمناسبة تكليفه من قبل الرئيس ماكرون لتشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة. وأتمنى له النجاح في مسؤولياته الجديدة".

وأضاف "أعتقد أن العلاقات التاريخية بين بلدينا سوف تستمر في النمو والتطور. وأجدد التزام إقليم كوردستان بتعزيز التعاون بيننا في كافة المجالات بما يخدم أهدافنا المشتركة".