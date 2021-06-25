رئيس إقليم كوردستان يهنئ دانة حسين بتحقيقها رقماً قياسياً في بطولة عربية

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، الرياضية العراقية دانة حسين بتحقيقها رقماً قياسياً في البطولة العربية لألعاب القوى. وقال بارزاني في تغريدة له اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "ٲهنئ وٲبارك للرياضية العراقية دانة حسین علی نیلها الميداليا الذهبية وتحطیم الرقم القیاسي في البطولة العربية الـ22 لألعاب القوی للرجال والنساء".

واضاف، "تمنياتي لك بدوام النجاح والتٲلق يا دانة"، موضحا بالقول "وطننا بامس الحاجة للمرٲة المثابرة مثلك في كافة المجالات یحتذی ویفتخر بها. مبروك للعراقيين جميعا".

وحطمت العداءة العراقية دانا حسين، الرقم القياسي العراقي السابق في بطولة ملتقى بورصا الدولي في فعالية 200 متر ركض.

وقال الامين المالي للاتحاد العراقي لالعاب القوى، زيدون جواد لوكالة شفق نيوز؛ إن "العداءة دانا حسين قطعت المسافة خلال 22.97 ثانية، لتحطم بذلك الرقم السابق الذي حققته العداءة نفسها بفارق 24،00 جزء من الثانية".

واشار الى ان الرقم المؤهل لأولمبياد طوكيو هو 22.80 ثانية، مضيفا أن المشاركة "كانت مفيدة لعدائينا حيث حققت كوردستان بامو من السليمانية رقما جديدا في مسافة 100 متر حواجز للشباب وقطعت المسافة بـ14،19 ثانية وكان الرقم السابق باسم ايمان عبد الامير 15،41 ثانية".