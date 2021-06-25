سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رئيس إقليم كوردستان يهنئ دانة حسين بتحقيقها رقماً قياسياً في بطولة عربية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-25T15:51:55+0000
رئيس إقليم كوردستان يهنئ دانة حسين بتحقيقها رقماً قياسياً في بطولة عربية

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، الرياضية العراقية دانة حسين بتحقيقها رقماً قياسياً في البطولة العربية لألعاب القوى. وقال بارزاني في تغريدة له اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "ٲهنئ وٲبارك للرياضية العراقية دانة حسین علی نیلها الميداليا الذهبية وتحطیم الرقم القیاسي في البطولة العربية الـ22 لألعاب القوی للرجال والنساء".

واضاف، "تمنياتي لك بدوام النجاح والتٲلق يا دانة"، موضحا بالقول "وطننا بامس الحاجة للمرٲة المثابرة مثلك في كافة المجالات یحتذی ویفتخر بها. مبروك للعراقيين جميعا".

وحطمت العداءة العراقية دانا حسين، الرقم القياسي العراقي السابق في بطولة ملتقى بورصا الدولي في فعالية 200 متر ركض.

وقال الامين المالي للاتحاد العراقي لالعاب القوى، زيدون جواد لوكالة شفق نيوز؛ إن "العداءة دانا حسين قطعت المسافة خلال 22.97 ثانية، لتحطم بذلك الرقم السابق الذي حققته العداءة نفسها بفارق 24،00 جزء من الثانية".

واشار الى ان الرقم المؤهل لأولمبياد طوكيو هو 22.80 ثانية، مضيفا أن المشاركة "كانت مفيدة لعدائينا حيث حققت كوردستان بامو من السليمانية رقما جديدا في مسافة 100 متر حواجز للشباب وقطعت المسافة بـ14،19 ثانية وكان الرقم السابق باسم ايمان عبد الامير 15،41 ثانية".

related

بارزاني ومسؤول امريكي يشددان على المنع الكامل للتحركات المالية لداعش

Date: 2019-09-25 13:13:09
بارزاني ومسؤول امريكي يشددان على المنع الكامل للتحركات المالية لداعش

بارزاني للسفير الامريكي: نرغب بعلاقات صحيحة وفعالة مع بغداد على اساس الدستور

Date: 2021-02-24 15:00:56
بارزاني للسفير الامريكي: نرغب بعلاقات صحيحة وفعالة مع بغداد على اساس الدستور

نيجيرفان بارزاني للفاتيكان: دستور إقليم كوردستان سيحفظ حقوق المسيحيين والمكونات كافة

Date: 2021-04-28 11:47:07
نيجيرفان بارزاني للفاتيكان: دستور إقليم كوردستان سيحفظ حقوق المسيحيين والمكونات كافة

رئيس إقليم كوردستان: أحداث 11/9 تذكير لمحاربة الإرهاب وهزيمة ايديولوجيته

Date: 2020-09-11 12:02:25
رئيس إقليم كوردستان: أحداث 11/9 تذكير لمحاربة الإرهاب وهزيمة ايديولوجيته

القنصل الامريكي يستجيب لتحدي الزرع ويتحدى رئيس اقليم كوردستان

Date: 2019-07-23 08:05:22
القنصل الامريكي يستجيب لتحدي الزرع ويتحدى رئيس اقليم كوردستان

بارزاني يؤكد حاجة العراق وكوردستان للدور الفرنسي في التصدي للإرهاب

Date: 2020-11-24 17:41:31
بارزاني يؤكد حاجة العراق وكوردستان للدور الفرنسي في التصدي للإرهاب

رئيس اقليم كوردستان معزياً بوفاة الباجه جي: صاحب مواقف وطنية مشهودة

Date: 2019-11-18 21:16:07
رئيس اقليم كوردستان معزياً بوفاة الباجه جي: صاحب مواقف وطنية مشهودة

رئيس إقليم كوردستان: استئناف الحوار الاستراتيجي بمشاركة أربيل خطوة مهمة

Date: 2021-04-01 14:47:59
رئيس إقليم كوردستان: استئناف الحوار الاستراتيجي بمشاركة أربيل خطوة مهمة