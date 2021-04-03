سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رئيس إقليم كوردستان يهنئ بعيد القيامة: يحمل بشارة لأيام أفضل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-03T19:49:56+0000
رئيس إقليم كوردستان يهنئ بعيد القيامة: يحمل بشارة لأيام أفضل

شفق نيوز/ هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، يوم السبت، جميع المسيحيين في كوردستان والعالم بحلول عيد القيامة، مؤكدا انه مناسبة للتجدد والقيامة ويحمل بشارة ايام قادمة افضل.

وجاء في تغريدة لبارزاني على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تابعتها وكالة شفق نيوز، انه "يبارك حلول عيد قيامة السيد المسيح لجميع المسيحيين في اقليم كوردستان والعالم".

وأضاف بالقول، "منذ العام الماضي تم تحديد إقامة المراسم الخاصة بعيد القيامة بسبب انتشار وباء كورونا، إلا أن هذا العيد بحد ذاته مناسبة للتذكير بالتجدد والقيامة، ويحمل بشارة لأيام قادمة أفضل".

related

رئيس كوردستان يخطر فرنسا حاجة الإقليم لدعم التحالف الدولي

Date: 2020-08-27 16:49:23
رئيس كوردستان يخطر فرنسا حاجة الإقليم لدعم التحالف الدولي

رئيس الإقليم يثمن جهود أطراف عدة بتمرير الموازنة ويحث لتعاون مشترك لاستقرار العراق

Date: 2021-04-01 05:53:24
رئيس الإقليم يثمن جهود أطراف عدة بتمرير الموازنة ويحث لتعاون مشترك لاستقرار العراق

قادة كوردستان يهنئون بالعام الجديد: 2020 كان عاماً عصيباً على الاقليم

Date: 2020-12-31 11:39:12
قادة كوردستان يهنئون بالعام الجديد: 2020 كان عاماً عصيباً على الاقليم

رئيس اقليم كوردستان يصل الى الامارات في زيارة رسمية

Date: 2019-11-09 20:54:03
رئيس اقليم كوردستان يصل الى الامارات في زيارة رسمية

بارزاني يستعد لاجتماع "مهم" على صعيد كوردستان والعراق

Date: 2021-01-14 15:52:47
بارزاني يستعد لاجتماع "مهم" على صعيد كوردستان والعراق

برلمان كوردستان يحدد 10 حزيران موعدا لاداء بارزاني اليمين وترقب لاولى قراراته

Date: 2019-05-30 11:48:44
برلمان كوردستان يحدد 10 حزيران موعدا لاداء بارزاني اليمين وترقب لاولى قراراته

بيان مشترك لاجتماع الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني

Date: 2020-11-09 16:30:25
بيان مشترك لاجتماع الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني

نيجيرفان بارزاني: الحرب يزيد التوتر بالمنطقة وننظر بحزن وقلق للعملية التركية

Date: 2019-10-10 16:41:54
نيجيرفان بارزاني: الحرب يزيد التوتر بالمنطقة وننظر بحزن وقلق للعملية التركية