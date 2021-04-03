رئيس إقليم كوردستان يهنئ بعيد القيامة: يحمل بشارة لأيام أفضل

شفق نيوز/ هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، يوم السبت، جميع المسيحيين في كوردستان والعالم بحلول عيد القيامة، مؤكدا انه مناسبة للتجدد والقيامة ويحمل بشارة ايام قادمة افضل.

وجاء في تغريدة لبارزاني على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تابعتها وكالة شفق نيوز، انه "يبارك حلول عيد قيامة السيد المسيح لجميع المسيحيين في اقليم كوردستان والعالم".

وأضاف بالقول، "منذ العام الماضي تم تحديد إقامة المراسم الخاصة بعيد القيامة بسبب انتشار وباء كورونا، إلا أن هذا العيد بحد ذاته مناسبة للتذكير بالتجدد والقيامة، ويحمل بشارة لأيام قادمة أفضل".