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رئيس إقليم كوردستان يهنئ الإيزيديين ويقطع تعهداً

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-17T11:26:24+0000
رئيس إقليم كوردستان يهنئ الإيزيديين ويقطع تعهداً

شفق نيوز/ قدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، التهنئة لأتباع الديانة الإيزيدية بمناسبة عيد صوم إيزي.

وقال بارزاني في بيان، "بمناسبة عيد صوم إيزي أتقدم بأحر التهاني والتبريكات لكل أخواتنا وإخواننا الإيزديين في كوردستان وفي كل بقعة من العالم، راجياً لهم عيداً سعيداً آمناً".

وأضاف "في هذا العيد نعيد استذكار كل الضحايا الإيزديين ونحيي عوائلهم وذويهم، ونطمئن جميع أخواتنا وإخواننا الإيزديين إلى مساندتنا لتحقيق وحماية حقوقهم كافة، ولإعادة إعمار ديارهم وإعادة النازحين إليها، وطالما بقي إيزدي مختطف واحد سنواصل جهودنا لتحريرهم وإعادتهم".

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