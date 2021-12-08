رئيس إقليم كوردستان يهنئ المستشار الألماني الجديد ويتطلع لتنمية العلاقة

شفق نيوز/ عبر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاربعاء، عن تهانيه للمستشار الألماني الجديد اولاف شولتز وتشكيلته الحكومية، معلنا عن رغبته في العمل المشترك وزيادة تنمية العلاقات والتعاون المشترك.

وكتب بارزاني تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، انه يهنئ المستشار الالماني الجديد وتشكيلته الحكومية بمناسبة شروعهم في العمل وتمنى لهم النجاح، معربا عن شكره للدعم والاسناد والتعاون الالماني لاقليم كوردستان.

واعلن بارزاني عن رغبته في العمل المشترك وزيادة تنمية العلاقات والتعاون المشترك.