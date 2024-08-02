رئيس إقليم كوردستان يهنئ الايزيديين بعيد "أربعينية الصيف"

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، الإيزيديين في الإٌليم والعراق والعالم بعيد أربعينية الصيف.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بمناسبة عيد أربعينية الصيف (چلێ هاڤينێ) أتقدم بالتهاني الحارة لأمير الإيزيديين وأعضاء المجلس الروحاني الإيزيدي وكل أخواتنا وإخواننا الإيزيديين في كوردستان والعراق وفي كل بقاع العالم، وأرجو لهم عيداً آمناً هانئاً".

وأضاف "في هذه المناسبة، نطمئن مرة أخرى جميع مواطنينا الإيزيديين إلى أننا وكما فعلنا دائماً سنكون عوناً وحامياً وسنداً لحقوقهم ومطالبهم وسنقدم كل ما في وسعنا في كل المجالات لخدمتهم. عيد مبارك للجميع، وكل عام وأنتم بخير".