رئيس إقليم كوردستان يهاتف بافل طالباني

شفق نيوز/ أجرى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، بمناسبة ذكرى مرور 48 عاماً على تأسيس الحزب.

وهنأ الرئيس نيجيرفان بارزاني، طالباني والمجلس الأعلى السياسي لمصلحة الحزب، والمكتب السياسي والقيادة، وجميع أعضاء وجماهير الاتحاد الوطني بهذه المناسبة، وتمنى لهم النجاح.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، أن نيجيرفان بارزاني وبهذه المناسبة وفضلا عن إشارته إلى نضال وتاريخ الاتحاد الوطني الكوردستاني، واستذكار مكانة ودور الراحل الرئيس مام جلال، أعرب عن أمله بأن تكون هذه الذكرى دافعا للتلاحم والشراكة ووحدة صف الأطراف السياسية خاصة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.

من جانبه عبر رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني باسمه وباسم قيادة الحزب عن شكره وتقديره لاتصال رئيس إقليم كوردستان متمنيا له النجاح و التوفيق.