رئيس إقليم كوردستان يهاتف الرئيسين المشتركين للإتحاد الوطني ويثني على دور الحزب

شفق نيوز/ أجرى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا مع الرئيسين المشتركين للإتحاد الوطني الكوردستاني بمناسبة الذكرى الـ46 على تأسيس الحزب.

وهنأ الرئيس بارزاني خلال الإتصال الرئيسين المشتركين بهذه المناسبة، مؤكدا أن الاتحاد الوطني كقوة سياسية رئيسية في كوردستان صاحب بصمة واضحة في تاريخ النضال والكفاح من أجل الحرية، وتحقيق مكتسبات شعب كوردستان، وهو اليوم أحد الأحزاب الذي يمتلك مكانة قوية ورئيسية في العملية السياسية والسلطة في اقليم كوردستان والعراق.

من جانبهما تقدم الرئيسان المشتركان للحزب بالشكر والتقدير الى رئيس الإقليم على اتصاله وتهنئته، مؤكدين على ضرورة اللحمة والوحدة والشراكة ضمن اطار الحفاظ على حقوق ومكتسبات شعب كوردستان.