رئيس إقليم كوردستان ينعى شفيق قزاز

شفق نيوز/ نعى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، رحيل الكاتب والمثقف والسياسي المعروف كوردستانياً (د. شفيق قزاز).

وفي وقت سابق من اليوم، ابلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، أن قزاز توفي إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال بارزاني في بيان، "كان المرحوم من المناضلين والمثقفين الرواد المخلصين الوطنيين، وكرس كل حياته وقدراته لخدمة كوردستان في الثورة والنضال السياسي والدبلوماسي والثقافي والأكاديمي وقدم خدمات جليلة لشعبه ووطنه".

وأضاف "كان المرحوم في أيام الثورة دبلوماسياً قديراً وفي حكومة إقليم كوردستان وزيراً ناجحاً كفوءاً، وقدم خدمات مشهودة خلال رئاسته الأكاديمية الكوردية وفي مجال التأليف والثقافة، ولا تزال بصمته واضحة في هذه المجالات التي خدم فيها".

وقدم رئيس إقليم كوردستان التعازي لأسرة الراحل قزاز.



