رئيس إقليم كوردستان ينعى "أربيلي"

شفق نيوز/ قدم رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، التعازي برحيل الفنان المعروف محمد أحمد أربيلي.

وقال رئيس الاقليم في بيان، إن أربيلي كان صوتًا بارزًا وأصيلاً للموسيقى والأغاني والفنون الكوردية والتركمانية وترك وراءه عددًا من الأعمال الفنية الجميلة والمحترمة.

وودع اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، الفنان المشهور "محمد احمد اربيلي" عن 89 عاماً بعد معاناة مع المرض.

ويرقد "اربيلي" في احدى مستشفيات اربيل منذ 25 يوماً حتى فارق الحياة اليوم، وسيوارى الثرى في مقبرة الشيخ جولي باربيل بعد اداء صلاة الجنازة في احد المساجد.

من أشهر أغاني "محمد أحمد أربيلي" أغنية "يلا شوفر" التي كتبها ولحنها بنفسه وغناها "حسن زيرك" و"إبراهيم تاتليس".

في عام 1959 التحق بإذاعة بغداد وسجل مجموعة من الاغاني التركمانية التي تسمى بالقوريات وذاع صيته بعد ذلك.