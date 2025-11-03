رئيس إقليم كوردستان ينعى العقيد الأميركي ريتشارد ناب

شفق نيوز- أربيل

أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، عن حزنه العميق لوفاة العقيد الأميركي السابق ريتشارد ناب، واصفاً إياه بـ"الصديق الحقيقي لإقليم كوردستان منذ تسعينيات القرن الماضي".

وقال بارزاني في تغريدة له على موقع X : "سنظل نذكر خدمته وصداقته ودعمه الثابت دائماً. خالص تعازيّ لعائلته وأحبّته".

ويعتبر العقيد ناب من الشخصيات البارزة في تاريخ علاقات اقليم كوردستان مع الولايات المتحدة، حيث شارك كضابط برتبة عقيد في عملية توفير الحماية للكورد Operation Provide Comfort عام 1991، والتي هدفت إلى حماية الكورد من قمع نظام صدام حسين.

وأثناء عمله في كوردستان، تولى قيادة مركز التنسيق العسكري (Military Coordination Center) في مدينة زاخو، ولعب دوراً تفاوضياً بين قوات التحالف والحكومة العراقية.