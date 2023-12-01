رئيس إقليم كوردستان يندد بهجوم ديالى ويعتبره تهديداً لأمن واستقرار العراق

شفق نيوز/ أدان رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الجمعة، بشدة الهجوم الذي نُفِذَ الليلة الماضية بعبوات ناسفة في منطقة العمرانية في محافظة ديالى ممّا أسفر عن "إستشهاد" عدد من المدنيين، وإصابة آخرين بجروح.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيان اليوم، "رحم الله أرواح الشهداء والهم ذويهم الصبر والسلوان. نقدم تعازينا ومواساتنا لهم، ونتمنى للجرحى السلامة والشفاء العاجل"، مردفا بالقول، إن: مستشفيات إقليم كوردستان جاهزة لتقديم أي مساعدة طبية للجرحى والمصابين.

وأضاف أن هذه الهجمات الإرهابية تُشكِّلُ تهديدا لأمن واستقرار البلاد، وتثبت حقيقة أن الإرهاب لا يزال يشكل تهديدا وتحديا جديا، وينبغي أن نواجهه بكلِّ قوة وقدرة وبالمزيد من التعاون والتنسيق بين الجيش العراقي، وقوات البيشمركة وبمساندة من التحالف الدولي.

وأفاد مصدر أمني، مساء أمس الخميس، بمقتل وإصابة 7 مدنيين بهجوم مزدوج بالعبوات الناسفة وعمليات القنص في محافظة ديالى.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "هجوماً مزدوجاً نفذه مجهولون بعبوتين ناسفتين وأسلحة قنص استهدف مركبة تقل مدنيين بين ناحية الوجيهية (25 كم شمال شرق بعقوبة) وقرية (العمرانية).

وأضاف أن "العبوتين انفجرتا مستهدفة المركبة وبعد تجمع المواطنين أطلق مجهولون النار من أسلحة قناص، ما تسبب بمصرع 3 مدنيين وإصابة 4 آخرين كحصيلة أولية".

وأشار المصدر، إلى أن "قوة أمنية حضرت إلى مكان الحادث، وسهلت نقل المصابين إلى المستشفى، فيما شنت حملة تفتيش في محيط الحادث، بعد أن طوقته بالكامل".

وأوضح أن "الهجوم استهدف أقارب النائب عن ديالى، صلاح زيني التميمي، فيما ما تزال تفاصيل الحادث غامضة حتى الآن".

يذكر أن الحادث هو الثاني من نوعه في ديالى بعد الهجوم الذي استهدف نقطة أمنية في أطراف ناحية العظيم 60كم شمال بعقوبة، وخلف ضحية من الجيش برتبة نقيب.