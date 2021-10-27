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رئيس إقليم كوردستان يندد بشدة بهجوم داعش في ديالى

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-27T06:10:13+0000
رئيس إقليم كوردستان يندد بشدة بهجوم داعش في ديالى

شفق نيوز/ ندد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الأربعاء بالهجوم الدامي الذي شنه تنظيم داعش على قرية الرشاد في قضاء المقدادية التابع لمحافظة ديالى والذي سقط على اثره عدد من الضحايا والجرحى المدنيين.

وكتب الرئيس بارزاني في تغريدة على "تويتر" اليوم "ندين باشد العبارات الهجوم الداعشي الدموي الغادر علی اهلنا في ديالی الذي يؤکد مرة اخری علی ضرورة وقوفنا جميعا وبحزم مساندين قواتنا الامنية ضد هذا الخطر الذي مازال يداهمنا ویستهدفنا".

وأضاف "الرحمة للشهداء والشفاء لجرحانا. قلوبنا مع اهلنا في المقدادية، مشارکين مصابهم الاليم".

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