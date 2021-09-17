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صور.. رئيس إقليم كوردستان يلتقي رئيس الوزراء البريطاني في لندن

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-17T10:32:57+0000
صور.. رئيس إقليم كوردستان يلتقي رئيس الوزراء البريطاني في لندن

شفق نيوز/ استقبل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الجمعة، رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الذي يجري زيارة للعاصمة لندن.

والتقى رئيس الإقليم خلال زيارته التي بدأها أمس الأول، ووزيري الخارجية ليز تروس والدفاع بن والاس ومسؤولين بريطانيين آخرين.

https://twitter.com/IKRPresident/status/1438822352008138759

وقال رئيس الاقليم في تغريدة له، "ناقشنا مع جونسون العلاقات بين إقليم كردستان والمملكة المتحدة، وتزايد تهديد الإرهاب، والاستقرار الإقليمي، ومجالات التعاون المحتمل، بما في ذلك الاقتصاد. إنني أقدر التزام رئيس الوزراء المستمر بمواصلة تعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان والعراق".

وبحث بارزاني خلال لقائه مع المسؤولين البريطانيين تعزيز العلاقات وتوسيع مجالات التعاون والشراكة بين العراق وإقليم كوردستان من جهة وبين المملكة المتحدة من جهة اخرى اضافة الى الحرب على الإرهاب والأمن والاستقرار في العراق والمنطقة بصورة عامة.

وكانت أول زيارة لنيجيرفان بارزاني إلى بريطانيا في أيار مايو عام 2014 عندما كان رئيسا لوزراء الإقليم واجتمع خلالها مع عدد من المسؤولين.

كما التقى بوريس جونسون في أربيل عام 2015.

ولبريطانيا قنصلية في إقليم كوردستان ويتواجد عدد من الجنود البريطانيين في الإقليم ن في إطار التحالف الدولي للقضاء على داعش الذي تعد المملكة المتحدة عضواً رئيساً فيه.

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