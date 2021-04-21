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رئيس إقليم كوردستان يقدم رؤية لتحسين اوضاع العراقيين خلال مباحثات مع بريطانيا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-21T20:09:14+0000
رئيس إقليم كوردستان يقدم رؤية لتحسين اوضاع العراقيين خلال مباحثات مع بريطانيا

شفق نيوز/ حث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاربعاء، القوى العراقية على بلورة رؤية مشتركة تقود لتحسين أوضاع الحياة ومعيشة المواطنين العراقيين بصورة عامة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الإقليم مع السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي ووفد دبلوماسي وعسكري مرافق له، بحسب بيان لمكتب رئيس إقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز.

واشار البيان ان الجانبين ناقشا عودة ظهور داعش ومخاطره على استقرار العراق واثنى بارزاني على دور التحالف الدولي في دعم العراق واقليم كوردستان في الحرب ضد الإرهاب، مشددا على اهمية الاطمئنان من قطع دابر داعش من جذوره وضرورة التنسيق والتعاون بين اربيل وبغداد مع التحالف.

وأكد بارزاني اكد انه بعد كل تلك السنوات جاء الوقت الذي يتوجب بلورة رؤية مشتركة للاطراف العراقية لتحسين اوضاع الحياة ومعيشة المواطنين العراقيين بصورة عامة ومن اجل هذا يتوجب على الأطراف العراقية الاستعداد بهذا الصدد.

واشار البيان الى انه في قسم اخر من الاجتماع أعرب الوفد الضيف عن قلقه من الهجمات التي شنت على اقليم كوردستان وخصوصا مدينة اربيل وادانها بشدة، مضيفا ان الوفد الضيف اكد ايضا على ان هذه التصرفات لها تأثير على استقرار العراق بشكل عام.

وتم خلال الاجتماع التطرق الى العلاقات بين العراق واقليم كوردستان مع بريطانيا، والزيارة الاخير لرئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني الى بغداد، والعلاقات بين اربيل وبغداد وتطوراتها، مشيدا بتمرير قانون الموازنة العراقية العامة والاتفاق بشأن مسألة المحكمة الاتحادية.

كما اشار البيان الى ان الاجتماع تضمن محاور اخرى مثل مساعي رئاسة اقليم كوردستان لتحقيق وحدة الصف بين الاطراف السياسية والانتخابات العراقية العامة ودور المجتمع الدولي في حل مشكلات العراق وتقوية مؤسسات الدولة والاستفادة من الدعم الدولي والاوضاع الاقتصادية العراقية وتأثيرات فيروس كورونا واوضاع النازحين واللاجئين.

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