رئيس إقليم كوردستان يقدم التعازي لضحايا الزلزال العنيف

شفق نيوز/ قدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، التعازي لضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا، ووصلت شدته لعدة دول.

وقال بارزاني في تغريدة "أفكاري وصلواتي مع المتضررين من الزلزال الذي ضرب منطقتنا في الصباح الباكر. وأتقدم بأحر التعازي لذوي الضحايا وأحبائهم وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

من جانبها أعلنت وزارة النقل والمواصلات يوم الاثنين حدوث هزة ارضية في اقليم كوردستان.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "في الساعة 4:17 فجر اليوم حصلت هزة ارضية في الحدود بين تركيا وسوريا والعراق حيث كانت مركز الهزة في مدينة غازي عنتاب التركية وكانت بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر".

واضاف البيان انه "بعد ثلاث دقائق أي في الساعة 4:20 دقيقة وصلت الهزة الى محافظات اقليم كوردستان وكانت بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر مشيرا الى ان "محافظة دهوك كانت الأكثر تأثرا بهذه الهزة".

ولقي عدة أشخاص حتفهم وانهارت عشرات المباني جنوبي تركيا جراء زلزال بقوة عنيف ضرب المنطقة الاثنين.

وبحسب الوكالة الحكومية التركية لإدارة الكوارث AFAD، بلغت قوة الزلزال 7,4 درجات.

من جانبه، قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا قوته 7.7 درجة هز تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.

وبدوره قال المركز الأميركي للزلازل، إن قوة الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا بلغت 7.9 درجات.

وقال مراسلو وكالة شفق نيوز، إن السكان في أربيل والموصل شعروا بالزلزال.

وذكر مراسلو وكالة فرانس برس أن السكان شعروا بالزلزال في لبنان وسوريا وقبرص.

تقع تركيا في منطقة تشهد نشاطا زلزاليا هو من بين الأعلى في العالم.