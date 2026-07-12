رئيس إقليم كوردستان يغادر الى بغداد للمشاركة في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة

شفق نيوز- اربيل

أعلنت رئاسة إقليم كوردستان، مساء الاحد، عن توجه رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني الى العاصمة الاتحادية بغداد.

وقالت في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، غادر مساء اليوم، إلى العاصمة بغداد تلبية لدعوة من ائتلاف إدارة الدولة، للمشاركة في اجتماع الائتلاف.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الأوضاع العامة للعراق وآخر المستجدات والتطورات الإقليمية، وذلك بحسب البيان الذي أضاف أن برنامج الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء العراقي إلى واشنطن واجتماعه مع دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، سيكون محوراً رئيساً في الاجتماع.