رئيس إقليم كوردستان يعزي وزير الخارجية الاتحادي بوفاة زوجته

شفق نيوز/ أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، عن تعازيه لوزير الخارجية الاتحادي فؤاد حسين، بوفاة زوجته كارولينا منتيسوري.

وقال بارزاني في برقية تعزية ورد لوكالة شفق نيوز "أعزي أخي الكريم د. فؤاد حسين وزير خارجية العراق الاتحادي، لوفاة المرحومة زوجته، وأشاركه الأحزان من الأعماق".

وأضاف "أدعو الله تعالى أن يتغمد روح المرحومة بعطفه ورحمته ويلهمه وأولاده وعائلته الكريمة وأصدقاء المرحومة الصبر والسلوان".