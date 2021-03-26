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رئيس إقليم كوردستان يعزي مصر بضحايا حادث القطار

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-26T18:09:13+0000
رئيس إقليم كوردستان يعزي مصر بضحايا حادث القطار

شفق نيوز/ عزّى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، مصر بحادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج والذي راح ضحيته العشرات.

وقال بارزاني في تغريدة له، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "اتقدم بخالص العزاء والموساة الى قيادة وشعب جمهورية مصر العربية وبالأخص اسر ضحايا حادث تصادم القطارين المأساوي الذي وقع في محافظة سوهاج".

وتمنى بارزاني "الشفاء العاجل لمصابي الحادث".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية في وقت سابق من اليوم وفاة 32 شخصا وإصابة 66 آخرين في حادث تصادم قطارين في سوهاج بالصعيد.

كما أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة، عن تأجيل انعقاد القمة الثلاثية التي تجمعه بالرئيس المصري والملك الاردني في العاصمة بغداد.

وقال الكاظمي في تغريدة له، "تضامناً مع فاجعة مصر، نعلن تأجيل القمة الثلاثية في بغداد الى القريب العاجل، مع عقد اجتماع الاسبوع المقبل لوزراء خارجية البلدان الثلاثة لتحديد موعد جديد لانعقادها".

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