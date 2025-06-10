رئيس إقليم كوردستان يعزي بوفاة وزير الداخلية السابق كريم سنجاري

شفق نيوز/ أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، عن خالص تعازيه في وفاة الوزير السابق لشؤون الداخلية في حكومة الإقليم، الراحل كريم سنجاري.

وجاء في رسالة التعزية التي نشرتها، رئاسة الإقليم، ووردت إلى وكالة شفق نيوز، "أتقدم بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة لرحيل المناضل والقيادي البارز في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، المغفور له كريم شنگالي (سنجاري)".

وأضاف: "أسأل الله العلي القدير أن يتغمد روحه بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته".

وأشاد رئيس الإقليم بالمسيرة النضالية للراحل، قائلاً: "نشأ شنگالي في بيئة وطنية أصيلة، وقضى عمراً طويلاً في النضال والبيشمركة وخدمة قضايا شعبه ووطنه، وتحمل الكثير من المصاعب في أيام الثورة والمواجهة".

وتابع بارزاني: "بعد الانتفاضة، واصل الراحل أداء مهامه بكل إخلاص دون كلل أو تردد"، مشيراً إلى أن "تجربته الشخصية والقريبة مع شنگالي خلال سنوات العمل المشترك تشهد أنه كان مثالاً للنزاهة والإخلاص، وحمل روحاً وطنية عالية".

واختتم رئيس الإقليم رسالته بتقديم التعازي إلى أسرة الفقيد وذويه وأصدقائه ورفاق دربه، داعياً الله أن يمنحهم الصبر والسلوان.