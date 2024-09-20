رئيس إقليم كوردستان يعزي بوفاة فنان آشوري: سيبقى خالداً بأعماله

شفق نيوز/ أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، عن تعازيه بوفاة الفنان الآشوري إيفان أغاسي الذي فارق الحياة عن 79 عاماً بعد صراع مع المرض.

وقال بارزاني في تعزية وردت لوكالة شفق نيوز "أتقدم بأحر التعازي لعائلة وللشعب الآشوري بوفاة الفنان الآشوري الكبير إيفان أغاسي الذي وافته المنية في الولايات المتحدة".

وأضاف "أسأل الله أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وجميع الصبر والسلوان"، لافتاً إلى أن "الفنان إيفان أغاسي، قدم خدمات كثيرة للفن الآشوري وسيبقى خالدا بأعماله الجميلة".

ويوم أمس الأول الأربعاء، توفي الفنان الآشوري الفارسي الأصل إيفان أغاسي، عن عمر ناهز 79 عاماً بعد صراع مع مرض عضال في الولايات المتحدة الأمريكية، والراحل يُعد من أبرز الفنانين المسيحيين في العراق وسوريا وإيران.

وإيفين أغاسي/ إيوان أغاسي هو مغنٍ وعازف آشوري-أمريكي، يعزف على الغيتار الكلاسيكي والبيانو، مواليد شهر أيلول/ سبتمبر في العام 1945، ويُعتبر أحد أكثر وأشهر المغنيين الآشوريين إنتاجاً للأغاني.

واستمرت المسيرة الفنية للراحل 50 عاماً أصدر خلالها 20 ألبوماً، وبلغت ذروة شهرته في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، ينطق اسمه إيفين من قِبل الآشوريين الإيرانيين، ويُنطق إيوان من قِبل الآشوريين العراقيين والسوريين.