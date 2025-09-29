رئيس إقليم كوردستان يعزي بوفاة عقيلة المرجع الأعلى

شفق نيوز– اربيل

أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، عن بالغ حزنه وأساه لوفاة عقيلة المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني.

وقال بارزاني في بيان تعزية: "نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى سماحته والأسرة الكريمة في هذا المصاب الجلل، سائلين الله العلي القدير أن يسكن الفقيد فسيح جناته ويمنح ذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتوفيت عقيلة المرجع الأعلى للطائفة الشيعية في العراق، السيد علي الحسيني السيستاني، مساء أمس الأحد 28 أيلول الجاري في مدينة النجف، وتم تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير صباح اليوم.