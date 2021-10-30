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رئيس إقليم كوردستان يعزي بوفاة شخصية كوردية بارزة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-30T17:30:26+0000
رئيس إقليم كوردستان يعزي بوفاة شخصية كوردية بارزة

شفق نيوز/ أجرى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، اتصالا هاتفيا مع عائلة المناضل والشخصية الكوردية البارزة عريف درويش السندي لتقديم التعازي والمواساة بوفاته.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني اتصل هاتفيا، مساء يوم السبت، مع عائلة المناضل والشخصية البارزة والمعروفة في زاخو الراحل عريف درويش سندي، وقدم لها التعازي والمواساة بهذه المناسبة.

ونوه البيان الى ان عائلة الراحل عريف درويش السندي من جهتها عبرت عن شكرها وتقديرها لرئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني لمشاطرته احزانهم.

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