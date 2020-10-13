سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

رئيس إقليم كوردستان يعزي بوفاة شخصية سنجارية بارزة

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-13T16:58:35+0000
رئيس إقليم كوردستان يعزي بوفاة شخصية سنجارية بارزة

شفق نيوز/ عبر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاربعاء، عن تعازيه ومواساته بوفاة الشخصية البارزة في منطقة سنجار عثمان محمود سنجاري والد د.نوري عثمان.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني اتصل هاتفيا، اليوم الاربعاء، بالدكتور نوري عثمان بمناسبة رحيل والده والشخصية البارزة في منطقة سنجار عثمان محمود سنجاري، للتعبير عن مواساته وتعازيه له ولاسرته.

واضاف البيان انه فضلا عن التعازي والمواساة والتعبير عن المشاركة في الحزن والتعاطف، اشار الى دور ونضال اسرة الفقيد، داعيا الله تعالى ان يشمل الفقيد برحمته، وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

واشار البيان إلى ان الدكتور نوري عثمان عبر عن شكره وتقديره للاتصال والتعاطف الذي ابداه رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني بهذه المناسبة.



related

رئاستا اقليم كوردستان تبعثان بتهنئة للمسيحيين بمناسبة عيد القيامة

Date: 2020-04-11 15:54:13
رئاستا اقليم كوردستان تبعثان بتهنئة للمسيحيين بمناسبة عيد القيامة

بارزاني يصادق قرار خاص للايزيديين

Date: 2019-09-15 19:01:56
بارزاني يصادق قرار خاص للايزيديين

الاتحاد الوطني يخفق في حسم مشاركته باداء بارزاني مراسم رئاسته لكوردستان

Date: 2019-06-06 15:13:03
الاتحاد الوطني يخفق في حسم مشاركته باداء بارزاني مراسم رئاسته لكوردستان

رئيس كوردستان يشيد بدور اتحاد علماء الدين الإسلامي بمنع نمو الفكر المتشدد

Date: 2020-09-20 21:49:55
رئيس كوردستان يشيد بدور اتحاد علماء الدين الإسلامي بمنع نمو الفكر المتشدد

بعد مناشدة.. نيجيرفان بارزاني يتكفل بعلاج طفل نجفي ويرسل فريقا طبياً خاصاً

Date: 2020-02-11 13:10:29
بعد مناشدة.. نيجيرفان بارزاني يتكفل بعلاج طفل نجفي ويرسل فريقا طبياً خاصاً

نيجيرفان بارزاني يؤكد دعمه للإيزيديين ويبحث مع أميرهم إعمار سنجار

Date: 2019-08-04 09:24:11
نيجيرفان بارزاني يؤكد دعمه للإيزيديين ويبحث مع أميرهم إعمار سنجار

بريطانيا تعلن دعم نيجيرفان بارزاني برئاسته لكوردستان

Date: 2019-05-29 18:42:03
بريطانيا تعلن دعم نيجيرفان بارزاني برئاسته لكوردستان

رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يصل إلى بغداد

Date: 2020-09-02 08:00:23
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يصل إلى بغداد