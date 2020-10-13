رئيس إقليم كوردستان يعزي بوفاة شخصية سنجارية بارزة

شفق نيوز/ عبر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاربعاء، عن تعازيه ومواساته بوفاة الشخصية البارزة في منطقة سنجار عثمان محمود سنجاري والد د.نوري عثمان.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني اتصل هاتفيا، اليوم الاربعاء، بالدكتور نوري عثمان بمناسبة رحيل والده والشخصية البارزة في منطقة سنجار عثمان محمود سنجاري، للتعبير عن مواساته وتعازيه له ولاسرته.

واضاف البيان انه فضلا عن التعازي والمواساة والتعبير عن المشاركة في الحزن والتعاطف، اشار الى دور ونضال اسرة الفقيد، داعيا الله تعالى ان يشمل الفقيد برحمته، وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

واشار البيان إلى ان الدكتور نوري عثمان عبر عن شكره وتقديره للاتصال والتعاطف الذي ابداه رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني بهذه المناسبة.







