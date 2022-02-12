رئيس إقليم كوردستان يعزي بوفاة رئيس كنسية المشرق القديمة في العراق والعالم

شفق نيوز/ عزى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، بوفاة قداسة البطريرك مار أدا الثاني.

وقال بارزاني في برقية التعزية، "تلقينا بحزن نبأ رحيل قداسة البطريرك مار أدا الثاني، بطريرك ورئيس كنسية المشرق القديمة في العراق والعالم، وبهذه المناسبة الحزينة أتقدم بتعازي ومواساتي للمواطنين المسيحيين في كوردستان والعراق وكل رعايا كنيسة المشرق القديمة وأشاطرهم أحزانهم.

وفي وقت سابق اليوم السبت، توفي في الولايات المتحدة الأميركية البطريرك مار أدا الثاني، بطريرك ورئيس الكنيسة الشرقية القديمة في العراق والعالم.