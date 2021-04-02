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رئيس إقليم كوردستان يعزي بوفاة الناشط المعروف نمام غفوري

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-02T17:36:33+0000
رئيس إقليم كوردستان يعزي بوفاة الناشط المعروف نمام غفوري

شفق نيوز/ قدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الجمعة، تعازيه بوفاة الطبيب المتطوع والناشط المعروف نمام محمود كاكه زياد غفوري.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه بارزاني مع أسرة الراحل، وفق بيان لرئاسة إقليم كوردستان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز.

وذكر البيان أن بازراني "أجرى اتصالاً هاتفياً مع أسرة الدكتور الراحل نمام محمود كاكه زياد غفوري الطبيب المتطوع والناشط المعروف الذي هرع لمساعدة النازحين الايزيديين وأولئك الذين تقطعت بهم السبل".

وأعرب عن تعازيه ومواساته وحزنه العميق لأسرة الراحل، داعيا "الله القدير ان يتغمد الدكتور نمام برحمته الواسعة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

من جهتها، أعربت أسرة الراحل عن شكرها الجزيل لاتصال وتعازي رئيس إقليم كوردستان، وفق البيان.

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