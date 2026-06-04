رئيس إقليم كوردستان يعزي بوفاة المرجع الفياض: العراق فقد قامة دينية وفكرية كبيرة

شفق نيوز - أربيل

قدّم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، تعازيه بوفاة المرجع الديني آية الله محمد إسحاق الفياض، واصفاً الراحل بأنه "أحد أبرز المراجع الدينية والعلمية في العراق والعالم الإسلامي، والذي كرّس حياته للعلم والتعليم وخدمة المجتمع".

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في برقية تعزية، إن برحيل الشيخ الفياض "فقد العراق قامة كبيرة تركت أثرًا بارزًا في الحياة الدينية الفكرية، وأسهمت على مدى عقود في ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والحكمة".

وتوفي المرجع الديني محمد إسحاق الفياض، صباح اليوم، عن عمر ناهز 96 عاماً، في أحد مستشفيات العاصمة بغداد إثر وعكة صحية ألمّت به مؤخراً، بعد أن أُدخل المستشفى قبل أيام لتلقي الرعاية الطبية المركزة.

ويُعدّ الفياض أحد المراجع الأربعة الكبار في الحوزة العلمية بالنجف الأشرف، الذين يؤول إليهم التقليد لدى الشيعة الإمامية في العراق والعالم، ومن أبرز تلامذة المرجع الراحل آية الله أبو القاسم الخوئي، الملقب بـ"زعيم الحوزة العلمية".

وبوفاة الشيخ الفياض، يقتصر هرم المرجعية العليا في النجف الأشرف على المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني، وآية الله الشيخ بشير النجفي، وذلك بعد رحيل المرجع آية الله محمد سعيد الحكيم في أيلول/سبتمبر 2021.

وُلد الراحل عام 1930 في أفغانستان، وهاجر إلى مدينة النجف في مقتبل عمره لتلقي العلوم الدينية وتدرج في مراتبها العلمية، وبرز كأحد كبار أساتذة الحوزة ومراجعها الفقهيين بعد رحيل الإمام الخوئي، حيث يرجع إليه في التقليد الملايين من المسلمين حول العالم.