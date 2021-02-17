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رئيس إقليم كوردستان يعزي بوفاة المتحدث باسم كتلة الديمقراطي بالبرلمان العراقي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-17T10:50:46+0000
رئيس إقليم كوردستان يعزي بوفاة المتحدث باسم كتلة الديمقراطي بالبرلمان العراقي

شفق نيوز/ اتصل نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان اليوم، الأربعاء ١٧ شباط ٢٠٢١، هاتفياً بزانا عزيز من أُسرة الراحل آرام بالتيي عضو مجلس النواب العراقي والمتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المجلس، وإلى جانب تقديم التعازي عبر عن تعاطفه العميق مع أُسرة الراحل.

وعدّ رئيس الاقليم وفاة بالتيي حزناً له، وفقا لبيان صادر عن المكتب الاعلامي لبارزاني.

من جانبه، عبر زانا عزيز عن شكره وامتنانه هو وأُسرته على التفاتة الرئيس نيجيرفان بارزاني واتصاله وتعاطفه وكذلك دعمه ورعايته للراحل في فترة مرضه.

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