رئيس إقليم كوردستان يعزي بوفاة الكاتب والشاعر البارز سعد الله بروش

شفق نيوز/ عبر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، عن حزنه لنبأ وفاة الشاعر والكاتب الكوردي البارز سعد الله بروش.

وجاء في رسالة تعزية بعثها بارزاني، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، انه تلقى بحزن نبأ وفاة الشاعر والكاتب البارز سعد الله بروش.

وعبر بارزاني عن تعازيه ومواساته لذوي واصدقاء ورفاق بروش وجميع الكتاب والمثقفين في كوردستان، لافتا الى انه يشاطرهم الحزن.

ودعى بارزاني الله تعالى ان يلهم جميع الاطراف الصبر والسلوان وان يشمل الفقيد بعطفه ورحمته.

وتوفي الاديب والشاعر الكوردي المعروف سعدالله بروش، الخميس، في مدينة اربيل بعد تدهور وضعه الصحي اثر اصابته بوباء كورونا.

وبروش المولود في أربيل توفي عن 70 عاما.

ولدى الراحل وهو عضو اتحاد الادباء الكورد عدد من الدواوين الشعرية المطبوعة.



