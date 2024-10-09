رئيس إقليم كوردستان يعزي بوفاة البروفيسور خليل إسماعيل

شفق نيوز/ قدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الأربعاء، تعازيه إلى الدكتورة شكرية رسول عبر اتصال هاتفي بوفاة زوجها البروفيسور الدكتور خليل إسماعيل.

وجاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني وإلى جانب تقديم التعازي والمواساة لزوجة الراحل وعائلته، تمنى بارزاني أن يسكن الله الفقيد فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

من جانبها، عبرت الدكتورة شكرية رسول عن تقديرها وعائلتها لمواساة واتصال رئيس إقليم كوردستان.