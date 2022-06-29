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رئيس إقليم كوردستان يطمئن ذوي الاستاذين المغدورين بالقصاص القانوني من الجاني

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-29T14:12:58+0000
رئيس إقليم كوردستان يطمئن ذوي الاستاذين المغدورين بالقصاص القانوني من الجاني

شفق نيوز/ شارك رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، في مجلس عزاء مقام على رحيل الأستاذين الجامعيين د. كاران اسماعيل ود. ادريس حمه خان الذين تم اغتيالهما امس على احد الطلبة في جامعة صلاح الدين باربيل، مطمئنا الجميع بأن الجاني سيواجه عقابه القانوني.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز ، أن بارزاني وفضلا عن تقديم التعازي والمواساة ومشاطرة احزان أسرتي وذوي واساتذة وطلبة الجامعة، طمأن الجميع ان القضاء والجهات المعنية ستتخذ الإجراءات القانونية، مؤكدا ان الجاني سيواجه عقابه القانوني، حسب البيان.

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