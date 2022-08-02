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رئيس إقليم كوردستان يطمئن الإيزيديين بالسعي لتحرير مختطفيهم من قبضة داعش

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-02T07:41:51+0000
رئيس إقليم كوردستان يطمئن الإيزيديين بالسعي لتحرير مختطفيهم من قبضة داعش

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، الإيزيديين بعيد أربعينية الصيف (چلێ هاڤینێ).

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في برقية تهنئة، "أهنئ الأخوات والإخوة الإيزيديين في كوردستان كافة وفي كل مكان من العالم، أحر التهاني بعيد أربعينية الصيف، وأخص منهم بالتهنئة الذين لا زالوا في مخيمات النزوح. أرجو أن يجلب هذا العيد الأمان والخير والمسرات معه".

وأضاف أنه "في كل الأعياد والمناسبات، نستذكر أخواتنا وإخواننا الإيزيديين الذين راحوا ضحايا على يد الإرهاب، وننحني إكراماً لأرواحهم، ونطمئن أُسر المختطفين منهم إلى أننا في سعي دائم للعثور على المختطفين وإعادتهم والكشف عن مصائرهم".

وكان رئيس الاقليم قد افتتح مكتبا خاصا لتحرير المختطفين الإيزيديين من كلا الجنسين والفئات العمرية كافة، وقد نجح هذا المكتب في تحرير الآلاف من المختطفين من قبضة داعش بجهود ذاتية حيث لم يبادر المجتمع الدولي ولا الحكومة العراقية في القيام بمثل هذا الأمر.

وكان تنظيم "داعش" قد هاجم الايزيديين في مناطق سنجار في صيف 2014 ما ادى الى مقتل واختطاف آلاف منهم ونزوح أكثر من 300 الف اخرين الى اقليم كوردستان.

بدورها بعث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني برقية تهنئة مماثلة إلى الإيزيديين للمناسبة ذاتها.

وقال في البرقية، "نغتنم هذه المناسبة، لإعادة تأكيدنا على التزام حكومة إقليم كوردستان في بذل أقصى الجهود لتقديم كل ما يليق بأخواتنا وإخواننا الإيزيديين من خدمات، والتخفيف من معاناتهم".

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