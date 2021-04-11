رئيس إقليم كوردستان يطرح رؤية لحل المشكلات مع بغداد

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الأحد، أن حل المشكلات بين الإقليم وبغداد، سينعكس ايجاباً على استقرار العراق.

وقال بارزاني في حديث للصحفيين، على هامش زيارته لبغداد، "من المهم ان نضع معاً حلولاً لجميع المشكلات بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية".

وأضاف، "نعتقد ان حل تلك المشكلات سيسير بالعراق نحو مزيد من الاستقرار السياسي وكذلك مزيد من الاستقرار الامني، وان اي تقدم بهذا الاتجاه سيصب في مصلحة كوردستان والعراق بصورة كاملة".

ويجري رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني منذ يومين زيارة إلى بغداد، لزيادة التعاون بين الاقليم والحكومة الاتحادية، والتقى خلال الزيارة بالرئاسات الثلاث وعدداً من زعماء الكتل السياسية.