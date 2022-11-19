رئيس إقليم كوردستان يصل إلى السليمانية

شفق نيوز/ وصل إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، إلى مدينة السليمانية، وذلك للمشاركة في مراسم عزاء ضحايا حادثة انفجار خزان الغاز.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن رئيس الإقليم سيزور أيضا مكان الحادث للإطلاع عن كثب عن الأضرار الناجمة عنه وبعدها سيتوجه للمشاركة في العزاء.

وأضاف أن الرئيس نيجيرفان بارزاني سيزور المصابين جراء الحادث برفقة بافيل طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني في مستشفى "شار".

ولقي 15 شخصا حتفه وأُصيب 12 آخرون بجروح معظمهم من النساء والأطفال جراء انفجار خزان غاز للتدفئة داخل منزل في حي كازيوة بمدينة السليمانية مساء أول أمس الخميس.

وإضافة إلى انهيار المنزل الذي وقع به الحادث فقد تضررت منازل أخرى مجاورة مع عدد من العجلات.