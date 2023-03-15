رئيس إقليم كوردستان يصل إلى السليمانية للمشاركة بملتقاها السابع

شفق نيوز/ وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الأربعاء، إلى مدينة السليمانية للمشاركة بملتقاها السياسي والاقتصادي الدولي السابع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إنه استقبال الرئيس نيجيرفان بارزاني لدى وصوله إلى مطار السليمانية الدولي المحافظ هفال ابو بكر، وقوباد طالباني نائب رئيس وزراء الإقليم، ورئيس الجمهورية السابق برهم أحمد صالح وعدد من المسؤولين المحليين.

هذا وقد وصل في وقت سابق من اليوم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان إلى مدينة السليمانية للمشاركة في الملتقى.