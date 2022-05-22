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رئيس إقليم كوردستان يصل إلى السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-22T07:20:19+0000
رئيس إقليم كوردستان يصل إلى السليمانية

شفق نيوز/ وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني صباح اليوم الأحد إلى محافظة السليمانية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الرئيس بارزاني توجه فور وصوله بصحبة الرئيس المشترك للاتحاد الوطني بافل طالباني إلى الكلية العسكرية الثالثة - قلاجولان للمشاركة في مراسم تخرج الدفعة السادسة عشر من خريجي طلبة الكلية.

وبعد انتهاء المراسم سيكون هناك لقاء يجمع رئيس الاقليم مع بافل طالباني وبعد ذلك سيكون هنالك لقاء صلاح الدين بهاء الدين الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني، وعمر سيد علي منسق حركة "التغيير"، وعلي بابير رئيس حزب العدالة الكوردستانية (الجماعة الاسلامية سابقا).

بدوره قال أعتبر مجلس قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني، مصطفى جاورش في تصريح أدلى به للصحفيين، زيارة رئيس الإقليم للسليمانية "نأمل منها ان تكون سببا في اللحمة ووحدة الصف بين الاطراف السياسية الكوردستانية".

وأضاف أن زيارة "الأخ نيجيرفان بارزاني" إلى السليمانية خطوة مهمة في معالجة الخلافات السياسية.

وأكد أن الاقليم لديه مشاكل عديدة مع بغداد، ويحتاج إلى موقف موحد من قبل جميع الأطراف الكوردستانية.

هذا والتقطت عدسة وكالة شفق نيوز صورا لمراسم انطلاق حفل تخرج طلبة الكلية العسكرية:

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