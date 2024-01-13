رئيس إقليم كوردستان يصل الى بغداد

شفق نيوز/ وصل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم السبت، الى العاصمة بغداد للمشاركة في الحفل التأبيني الرسمي بمناسبة يوم "الشهيد العراقي" ذكرى اغتيال اية الله محمد باقر الحكيم.

وسيلقي رئيس الاقليم كلمة خلال الحفل الذي سيقام صباح اليوم في مكتب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم بحضور الرئاسات، والجهات الحكومية، والنيابية، والسياسية، وممثلي البعثات الدبلوماسيّة، والمنظمات الدولية.

و محمد باقر نجل اية الله العظمى محسن الحكيم المرجع الديني الشيعي الكبير.وهو أيضا مؤسس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق والتي تعد من قوى المعارضة العراقية التي عملت ضد النظام العراقي السابق، يعد من أبرز القادة الشيعة في العراق.

ولد الراحل عام 1939 م في النجف، واغتيل في 29 آب 2003 أثر تفجير النجف 2003 بعد خروجه من ضريح الأمام علي حيث كان يلقي خطبة صلاة الجمعة. وراح ضحية ذلك التفجير العشرات من الأشخاص.