رئيس إقليم كوردستان يصل المانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ

شفق نيوز/ وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى المانيا يوم الجمعة بعد دعوة رسمية لحضور مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي التاسع والخمسين.

وسيشارك بارزاني، إلى جانب رؤساء وقادة الدول بينهم رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، في الاجتماعات والمناقشات حول الشؤون العالمية بما في ذلك الأمن والاستقرار الدوليين والتحديات الحالية التي تواجه العالم.

خلال المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام، والذي سيعقد في الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2023، سيعقد الرئيس بارزاني عدة اجتماعات مع عدد من القادة والمسؤولين من جميع أنحاء العالم.