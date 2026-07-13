رئيس إقليم كوردستان يصل الدوحة للمشاركة بمراسم تشييع أمير قطر السابق

شفق نيوز- أربيل

وصل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في مراسم أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

ووصل رئيس الإقليم إلى قطر للمشاركة في تشييع الأمير القطري الذي وافته المنية صباح أمس الأحد.

وكان الرئيس العراقي نزار آميدي قد توجه في وقت سابق اليوم، إلى قطر لتقديم التعازي والمواساة إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

ويُعد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني باني نهضة قطر الحديثة، وخلال حكمه، صدر الدستور الدائم للبلاد، ووُضعت "رؤية قطر الوطنية 2030" الساعية لتطوير اقتصاد قائم على المعرفة، وتحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.

وولد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عام 1952 في مدينة الدوحة، حيث تلقى دراسته الابتدائية والإعدادية والثانوية، ثم التحق بكلية ساندهيرست العسكرية بالمملكة المتحدة، وفيها تخرج في تموز/ يوليو 1971 وانضم إلى القوات المسلحة القطرية.