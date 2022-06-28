رئيس إقليم كوردستان يصف مقتل أستاذين جامعيين في أربيل بـ"الجريمة الوحشية"

شفق نيوز/ عبر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، عن حزنه، يوم الثلاثاء، لمقتل أستاذين جامعيين في حادث هز أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال بارزاني في بيان، "أعبر عن عميق قلقي وحزني لفقدان الدكتور كوان إسماعيل والدكتور إدريس حمه اخان اللذين ذهبا ضحية جريمة وحشية ومأساوية".

وكان طالب سابق قد أقدم صباح اليوم، على قتل عميد كلية القانون في جامعة صلاح الدين الدكتور كاوان إسماعيل، والأستاذ في كلية الهندسة الدكتور أدريس حمه خان، وأصاب موظفا جامعيا انتقاما على ترقين قيده.

وقال محافظ أربيل في مؤتمر صحفي، إن هذه القضية تعود لسنوات مضت حيث تم فصل الطالب المتهم من كلية القانون في جامعة سوران وحاول إعادة قبوله مرة اخرى في كلية القانون ولكن حسب التعليمات لم تتمكن كلية القانون في جامعة صلاح الدين بإعادة قبوله مرة اخرى.

وأضاف أن الطالب وجه تهديدات الى الدكتور كاوان إسماعيل واعتقلته الشرطة، ولكن تم الإفراج عنه بكفالة، مشددا على أنه يجب على المتهم تسليم نفسه إلى العدالة لأنه لن يفر منها وهو من اصحاب السوابق.

وأكد المحافظ مقتل الأستاذ في كلية الهندسة بجامعة صلاح الدين إدريس حمه خان، وكذلك عميد كلية القانون بالجامعة نفسها الدكتور كاوان إسماعيل متأثرا بجروحه جراء تعرضه إلى خمس إطلاقات نارية في جسده، مؤكدا أيضا إصابة موظف جامعي بجروح.

وقُتل الأستاذ الجامعي حمه خان عندما توجه المتهم إلى منزله وأطلق عليه الرصاص انتقاما من زوجة الضحية التي تسببت بترقين قيده وعدم قبوله، والتي هي ايضا استاذة جامعية في كلية القانون بجامعة صلاح الدين.

وأفادت مديرية الأمن (الآسايش) في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، إلقاء القبض على المتهم بقتل الأستاذين في جامعة صلاح الدين.