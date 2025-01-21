رئيس إقليم كوردستان يصف حريق الفندق التركي بـ"المأساوي" ويعزي ذوي الضحايا

شفق نيوز/ وصف رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، حادث الحريق الذب اندلع في فندق بتركيا بأنه "مأساوي".

وقال بارزاني في تغريدة على منصة "أكس"، تابعتها وكالة شفق نيوز "أشعر بحزن عميق إزاء الحريق المأساوي الذي اندلع في فندق بمدينة بولو في تركيا".

وأضاف "أفكاري وصلواتي مع الضحايا وأسرهم وشعب تركيا خلال هذا الوقت العصيب. ونحن نقف متضامنين معكم".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، أن حريقاً نشب بفندق في منتجع "قارطال قايا" للتزلج بحدود الساعة الثالثة و30 دقيقة فجر اليوم، وأسفر عن مصرع 66 شخصاً وإصابة 51 آخرين.