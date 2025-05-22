رئيس إقليم كوردستان يصدر مرسوماً باستحداث ناحية جديدة في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، أن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني أصدر مرسوماً يقضي بتحويل منطقة إيلينجاخ إلى ناحية جديدة تابعة إدارياً لقضاء طق طق ضمن محافظة أربيل.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز تقديم الخدمات العامة لسكان المنطقة، وتسهيل الإجراءات الإدارية والتنظيمية.

وأكدت أن استحداث ناحية إيلينجاخ من شأنه أن يسهم في تحسين واقع الخدمات في القرى والمناطق المحيطة بها.