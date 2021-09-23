رئيس إقليم كوردستان يشيد بكفاءة اليد العاملة البنغلاديشية

شفق نيوز/ استقبل نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، يوم الخميس، محمد فضل الباري سفير بنغلاديش الجديد في العراق ووفداً مرافقاً له.

واكد بارزاني على تطوير علاقات العراق وإقليم كوردستان مع بنغلاديش في مختلف المجالات، مشيداً بكفاءة اليد العاملة البنغلاديشية في إقليم كوردستان.

من جانبه سلم السفير البنغلاديشي دعوة لرئيس إقليم كوردستان من الرئيس البنغلاديشي لزيارة دكا، وأثنى على إقليم كوردستان شعباً وحكومة لاستقبالهم وتعاونهم مع اليد العاملة البنغلاديشية، مؤكداً رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع العراق وإقليم كوردستان في المجالات كافة، وخاصة في المجال التجاري.

وشغل جانباً آخر من اللقاء التباحث بشأن الانتخابات العراقية، أوضاع النازحين في إقليم كوردستان وبنغلاديش، ضرورة فتح مكتب أو قنصلية بنغلاديشية في أربيل.