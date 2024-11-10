رئيس إقليم كوردستان يشارك في مؤتمر المناخ العالمي في باكو

شفق نيوز/ يزور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم غد الاثنين العاصمة الأذربيجانية باكو للمشاركة في فعاليات مؤتمر المناخ العالمي (COP29)، الذي يعقد إلى جانب العديد من قادة الدول.

وسيتم افتتاح المؤتمر من يوم غد 11 إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني.

ومن أهم مضامين نقاشات هذا المؤتمر، تمويل الطاقة النظيفة كحل بديل للوقود الأحفوري، وتقليل الانبعاثات الضارة، وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة التغيرات المناخية؛ وذلك في ظل تصاعد الظواهر المناخية المدمرة.

وسيكون المؤتمر لحظة مهمة للدول لتقديم خطط عملها الوطنية المحدثة بشأن المناخ بموجب اتفاق باريس، والتي من المقرر أن تكون بحلول أوائل عام 2025، إذا نُفذت هذه الخطط بشكل صحيح، فإنها ستمنع درجة الحرارة العالمية من تجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة وستتضاعف كخطط استثمارية تعزز أهداف التنمية المستدامة.

ويعقد مؤتمر الأطراف سنويًا، ويتم تناوب الرئاسة بين المناطق الخمس المعترف بها للأمم المتحدة.

وتم اختيار أذربيجان هذا العام لرئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29)، الذي سيقام في باكو، حيث تتمتع أذربيجان بسجل حافل في استضافة الأحداث الدولية واختارت ملعب باكو كمكان لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين.