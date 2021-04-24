رئيس إقليم كوردستان يستذكر مجزرة "قلعة دزة"

شفق نيوز/ استذكر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في تغريدة نشرها اليوم السبت ذكرى قصف مدينة "قلعة دزة" في سبعينيات القرن المنصرم والذي سقط على إثر العشرات من الضحايا المدنيين.

وقال بارزاني: اليوم نستذكر ونكرّم ضحايا الضربات الجوية في 24 أبريل 1974 ضد المدنيين في قلعة دزة.

وقال أيضا إن هذه الهجمات التي نفذتها طائرات مقاتلة تابعة للنظام العراقي السابق أسفرت عن مقتل 123 مدنيا بينهم طلاب وأساتذة جامعات وموظفون وإصابة أكثر من 400 بجروح.

من جانبه أصدر رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني بيانا في هذه المناسبة قال فيه "في الذكرى السنوية للقصف الذي ارتكبه النظام الدكتاتوري البعثي في 24 نيسان (أبريل) 1974 بمدينة قلعة دزة، تلك الجريمة السافرة التي راح ضحيتها مئات الأبرياء، بينهم ثلة من طلبة جامعة السليمانية حين كانت كائنة في المدينة الأبية، وفي التاريخ ذاته من عام 1982".

وأضاف أن النظام البعثي ارتكب جريمة هوجاء أخرى بإطلاق الرصاص الحي على مسيرة كانت تستذكر ضحايا قصف المدينة.

وتابع رئيس الحكومة بالقول: نحيي بإجلال وإكبار ذكرى شهداء المجزرتين اللتين يظل جبين البشرية يندى لهما على مر الأجيال.