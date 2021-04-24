سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رئيس إقليم كوردستان يستذكر مجزرة "قلعة دزة"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-24T07:39:56+0000
رئيس إقليم كوردستان يستذكر مجزرة "قلعة دزة"

شفق نيوز/ استذكر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في تغريدة نشرها اليوم السبت ذكرى قصف مدينة "قلعة دزة" في سبعينيات القرن المنصرم والذي سقط على إثر العشرات من الضحايا المدنيين.

وقال بارزاني: اليوم نستذكر ونكرّم ضحايا الضربات الجوية في 24 أبريل 1974 ضد المدنيين في قلعة دزة. 

وقال أيضا إن هذه الهجمات التي نفذتها طائرات مقاتلة تابعة للنظام العراقي السابق أسفرت عن مقتل 123 مدنيا بينهم طلاب وأساتذة جامعات وموظفون وإصابة أكثر من 400 بجروح.

من جانبه أصدر رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني بيانا في هذه المناسبة قال فيه "في الذكرى السنوية للقصف الذي ارتكبه النظام الدكتاتوري البعثي في 24 نيسان (أبريل) 1974 بمدينة قلعة دزة، تلك الجريمة السافرة التي راح ضحيتها مئات الأبرياء، بينهم ثلة من طلبة جامعة السليمانية حين كانت كائنة في المدينة الأبية، وفي التاريخ ذاته من عام 1982".

وأضاف أن النظام البعثي ارتكب جريمة هوجاء أخرى بإطلاق الرصاص الحي على مسيرة كانت تستذكر ضحايا قصف المدينة.

وتابع رئيس الحكومة بالقول: نحيي بإجلال وإكبار ذكرى شهداء المجزرتين اللتين يظل جبين البشرية يندى لهما على مر الأجيال.

related

إقليم كوردستان يعرض على أرمينيا الإستثمار في العراق

Date: 2020-11-03 09:12:53
إقليم كوردستان يعرض على أرمينيا الإستثمار في العراق

نيجيرفان بارزاني يرسل مختبرين طبيين لفحص كورونا الى كوردستان سوريا

Date: 2020-04-12 11:04:16
نيجيرفان بارزاني يرسل مختبرين طبيين لفحص كورونا الى كوردستان سوريا

برلمان كوردستان يوجه دعوة للنواب لانتخاب رئيس جديد للإقليم

Date: 2019-05-26 11:53:24
برلمان كوردستان يوجه دعوة للنواب لانتخاب رئيس جديد للإقليم

نيجيرفان بارزاني يهنئ الإزيديين بعيد أربعينية الصيف

Date: 2019-07-30 23:39:50
نيجيرفان بارزاني يهنئ الإزيديين بعيد أربعينية الصيف

رئيس جمهورية العراق يصل اربيل لأول مرة منذ توليه منصبه

Date: 2019-06-10 11:37:22
رئيس جمهورية العراق يصل اربيل لأول مرة منذ توليه منصبه

بارزاني: يتعين ان يكون التعليم العالي ملائما لاحتياجات سوق العمل بإقليم كوردستان

Date: 2019-09-27 19:13:52
بارزاني: يتعين ان يكون التعليم العالي ملائما لاحتياجات سوق العمل بإقليم كوردستان

رئيس اقليم كوردستان يعرض على الشركات الامريكية أمراً للوصول الى عموم العراق

Date: 2019-06-24 19:28:56
رئيس اقليم كوردستان يعرض على الشركات الامريكية أمراً للوصول الى عموم العراق

إقليم كوردستان ومصر يعتزمان زيادة الرحلات الجوية بينهما

Date: 2020-11-04 10:12:40
إقليم كوردستان ومصر يعتزمان زيادة الرحلات الجوية بينهما